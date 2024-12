E’ stato ufficialmente inaugurato nel pomeriggio di ieri il laboratorio di cucito “Orli e Trame”, alla sede Acer di via Eraclea 29: alla presenza di Federica Moschini, assessora Decentramento, immigrazione e Volontariato del Comune di Ravenna; e di Lina Taddei, presidente ACER Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna. Assente per motivi di salute Mirella Rossi, presidente Auser Provincia di Ravenna.

Si tratta in realtà di una re-inaugurazione: il centro era stato aperto una prima volta nei mesi immediatamente precedenti lo scoppio del Covid, ma la pandemia ne aveva impedito lo sviluppo.

Ecco dunque la nuova ripartenza, salutata ieri da decine di volontarie e volontari di ogni età, presenti all’inaugurazione.

Orli e Trame è un laboratorio di cucito con un forte e chiaro obiettivo sociale che si traduce in un’opportunità per le donne di realizzarsi e reinventarsi. Nato in un quartiere in cui è alta la presenza di donne immigrate, il laboratorio è il luogo in cui nascono relazioni e scambi e dove le diverse tecniche di cucito insegnate e apprese diventano lo strumento di facilitazione per la nascita di nuove relazioni e forme di integrazione.