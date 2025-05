Giovedì 15 maggio alle 10.30, in occasione della ricorrenza del Patrono, Auser ODV Circolo di Lugo ha organizzato una visita guidata alla chiesa di Croce Coperta, via Provinciale di Cotignola 4 Lugo.

Questo evento fa parte del Progetto “Una giornata da Raccontare” che consiste nel coinvolgimento attivo a cadenza mensile, della popolazione anziana in condizione di solitudine o comunque di persone in condizioni di marginalità sociale, alle iniziative culturali, ludiche e celebrative organizzate dal Comune di Lugo e altri eventi significativi per la comunità come la festa del Patrono. La partecipazione agli eventi sarà agevolata dalla messa a disposizione dei mezzi Auser per coloro che hanno difficoltà a spostarsi autonomamente.

Consacrata nel 1441, la chiesa presenta un importante ciclo di affreschi, fra i quali si può ammirare la più antica immagine di Sant’Ilaro Abate, Patrono di Lugo. Di proprietà privata è molto difficile poterla visitare