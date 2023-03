Dopo il grande successo dell’analogo corso realizzato a Ravenna fra febbraio e marzo, Auser replica anche a Faenza il corso “Il bello di coltivare la vita”, organizzato da Auser Provinciale Ravenna in collaborazione con il Consorzio Agrario e con il patrocinio del Comune di Faenza.

Il programma prevede per quattro mercoledì alle 20, fino al 19 aprile, alla Sala “Mauro Giordani” del Consorzio Agrario in via Soldata 1, altrettanti appuntamenti di formazione e informazione – completamente gratuiti e aperti a tutti – sulle tematiche della coltivazione orticole, di erbe spontanee e aromatiche, del mangiare sano e prodotto da sé. Si parlerà di regole e consigli per una corretta difesa fitosanitaria, di come coltivare ortaggi per il consumo familiare, di esperienze negli orti sociali e solidali nella nostra provincia e di come coltivare relazioni e solidarietà. E’ possibile iscriversi a tutte le serate ma anche presentarsi ai singoli appuntamenti, a cui si può partecipare sia dal vivo che in modalità online.

Si parte mercoledì 29 – dopo l’introduzione dell’assessore agli Spazi Verdi del Comune, Massimo Bosi – parlando di erbe spontanee ed erbe istituzionali, rispettivamente con Luciana Mazzotti ed Annalisa Tavazzani.

Mercoledì 5 aprile il tema sarà “Coltivare e Produrre ortaggi per il consumo familiare”, con Daniele Selvi, Tecnico Agrario del Consorzio Agrario di Ravenna.

Mercoledì 12 si parlerà prima di “Regole e Consigli per una corretta difesa fitosanitaria negli orti urbani in base alle normative attuali”, con Luca Fagioli del Consorzio Agrario di Ravenna; e quindi di “Rischi salute uso dei pesticidi e Tecniche agronomiche per la difesa fitosanitaria biologica” con Stefano Caroli, dell’Ufficio Giardini Comune di Faenza.

Infine, mercoledì 19, il tema sarà “Coltivare Relazioni e Solidarietà, testimonianze ed esperienze”. Interverranno Davide Agresti, Assessore al Welfare, Europa e Smart City del Comune; Martina Laghi, Assessora Scuola formazione e sport del Comune; e rappresentanti dei Centri Sociali di Faenza, di Farsi Prossimo Faenza per Terra Condivisa e di Auser Campo Aperto