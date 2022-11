Prende il via venerdì 25 novembre, alla sede Auser di Faenza in corso Garibaldi 2, un ciclo di incontri per l’alfabetizzazione e l’apprendimento delle abilità digitali delle persone anziane, nell’ambito del Progetto “Ripartiamo da Noi”.

Gli appuntamenti saranno finalizzati a favorire la conoscenza e il funzionamento degli strumenti digitali più elementari per superare un disagio spesso causa di isolamento e di aumento delle diseguaglianze sociali. Di seguito, si cercherà di promuovere abilità utili per collaborare nel disbrigo delle pratiche on-line come – ad esempio – la consultazione del fascicolo sanitario o del sito INPS o, ancora, l’acquisizione del codice Spid. Infine, si favorirà la conoscenza della comunicazione digitale per imparare a riconoscere le fake-news e tutelare chi è facilmente preda di comportamenti scorretti e fraudolenti.

Il primo incontro, in programma venerdì 25 novembre alle 15, si intitola “Conoscere il web si può: ti diciamo come e perché”. Introduce Anna Salfi, della presidenza di Auser Emilia-Romagna; la lezione sarà svolta da Leonella Vellutini. Presiede Giovanni Donati, della presidenza Auser Ravenna.