“Ascoltiamo e festeggiamo la longevità – Contrastiamo la solitudine”, è il titolo di un serie di incontri che Auser organizza nel faentino, con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Casola Valsenio, Riolo Terme e Castel Bolognese.

Momenti di convivialità con famiglie, nonni e nipoti, nel corso dei quali a tutti i novantenni sarà donato un piccolo presente. In tutti gli eventi sarà offerto un buffet accompagnato da musica.

I primi due incontri sono in programma in questo weekend.

Domani, sabato 7, si parte da Cassola Valsenio: l’appuntamento è alle 15 al Centro Sociale le Colonne, in via Roma 10.

Domenica 8 invece lo stesso evento è in programma a Riolo Terme: il ritrovo è alle 17 all’Associazione sportiva Ippoverde, in via Berlinguer 11.