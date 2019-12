Corpo statuario, postura elegante, la bellezza acerba e, nello stesso tempo, algida di una predestinata delle passerelle.

Un po’ Eva Riccobono e un po’ Bianca Balti, col suo nasino inarcato da Cleopatra, Aurora Nivellini – ravennate di Madonna dell’Albero – è stata una delle grandi rivelazioni del contest “Save the planet” andato in scena dal 9 al 12 dicembre a Canazei in Val di Fassa.

Scoperta dal talent scout Carmelo Tornatore e selezionata assieme ad altre 14 modelle dall’Ap Production, Aurora è stata fotografata per tre giorni di fila dal videomaker Stefano Primaluce e dalla grande fotografa romana Roberta Canu, una delle professioniste dell’immagine più quotate nel mondo della ritrattistica italiana. Considerata la nuova Elenoire Casalegno, di cui è una grande ammiratrice, Aurora Nivellini ha mosso i suoi primi passi nel mondo delle passerelle sfilando per diversi concorsi di bellezza locali dove ha fatto incetta di fasce e corone.