Visto l’incremento della Tari che caratterizzerà le prossime bollette, il Movimento 5 Stelle avanza alcune proposte per contenere l’impatto sulla vita delle famiglie più vulnerabili: “È fondamentale adottare misure che riducano l’impatto delle tariffe sui nuclei familiari, soprattutto quelli con redditi bassi, disabilità o composizioni numerose. Le recenti difficoltà economiche, aggravate dalla crisi globale, hanno reso ancora più urgente un intervento strutturale sulle tariffe e sulle agevolazioni sociali”.

Tuttavia, le attuali procedure di erogazione delle agevolazioni, gestite da ARERA a livello statale e da Atersir a livello regionale, lasciano poche possibilità di intervento tempestivo per le famiglie in difficoltà.

Quali sono quindi le proposte del Movimento 5 Stelle ?

“Rivisitazione delle articolazioni tariffarie ed esenzioni

– Modificare le tariffe TARI per ridurre l’onere sui nuclei mono-personali, nuclei numerosi e famiglie con componenti disabili.

– Inserire la tariffa corrispettivo puntuale (TCP) . - Utilizzare come parametro prioritario l’indicatore I.S.E.E. per individuare le categorie di

intervento più urgenti, garantendo un sostegno più mirato e giusto. 2. Implementazione di un sistema di agevolazioni più rapido ed efficace

– Promuovere un meccanismo di erogazione delle agevolazioni che riduca i tempi di attuazione, favorendo l’accesso immediato ai benefici per le famiglie in reale difficoltà.

– Semplificare le procedure e rafforzare i controlli sulle dichiarazioni I.S.E.E. per assicurare che i benefici siano concessi esclusivamente ai richiedenti realmente aventi diritto. 3. Integrazione tra bonus sociale e tariffa puntuale

– Coordinare al meglio il “bonus sociale” introdotto dal DPCM 21/01/2025 e la futura Tariffa Corrispettivo Puntuale (TCP), creando un sistema integrato che garantisca un sostegno continuo e tempestivo.

– Facilitare l’accesso alle agevolazioni attraverso strumenti digitali e procedure semplificate, riducendo i tempi di erogazione e aumentando la trasparenza”.

In tal senso, in consiglio comunale, a seguito dell’approvazione degli incrementi della Tari, è stata presentata dal Movimento una mozione per “mettere in campo tutte le risorse necessarie a garantire un sistema di agevolazioni sulla TARI che sia davvero al servizio delle persone più fragili”.

La mozione è stata votata all’unanimità: “Sostenere le famiglie vulnerabili significa investire nel benessere di tutta la comunità. Con queste proposte, il Movimento 5 Stelle vuole contribuire a costruire un territorio più inclusivo, equo e solidale”.