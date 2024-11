Aumento della bolletta della Tari in tutta la provincia di Ravenna

Sono molti gli utenti che in queste settimane hanno chiesto spiegazioni vedendosi aumentare la cifra sul bollettino della tassa per la gestione dei rifiuti. L’aumento non è stato omogeneo in tutta la provincia di Ravenna. Nel capoluogo bizantino le bollette sono aumentate del 7,95%. A Faenza del 7,4%. L’aumento massimo è toccato a Cervia: 9,6%. L’aumento minimo a Bagnara di Romagna: 3,9%. La situazione è stata molto frastagliata anche fra località molto vicine, sia in Bassa Romagna, sia nella Romagna Faentina. A Bagnara, ad esempio, risponde Cotignola con un +9,36%. Castel Bolognese registra un 4,48%, ma i comuni limitrofi di Solarolo e Riolo Terme vedono un incremento del 5,17% e del 7,48%. La differenza fra singoli comuni è dovuta alla variazione del numero degli utenti di ogni singola città rispetto all’anno precedente e ad eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalle amministrazioni comunali