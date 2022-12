Aumentate le denunce per violenza sessuale: Carabinieri e Polizia presentano i dati della violenza di genere

Aumentate le denunce per violenza sessuale in provincia di Ravenna (59 casi nel 2022; 39 nel 2019, prima della pandemia, 43 nel 2020, 42 nel 2021). Durante la conferenza stampa di fine anno in Prefettura, le forze dell’ordine hanno voluto focalizzare l’attenzione sulla violenza di genere nel nostro territorio. Polizia di Stato e Carabinieri hanno elencato i dati raccolti quest’anno, dati che quasi sicuramente nascondono una realtà sommersa, dove le vittime, in molti casi anche sotto minaccia, non hanno avuto il coraggio di denunciare alle forze dell’ordine quanto stavano subendo.

Su questo tema il 2022 si chiude con la condanna a 16 anni a Remigio Scarzani che ha tentato di uccidere la moglie, secondo la sentenza di primo grado, e con la data del 5 aprile 2023 per il processo d’appello a carico di Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri per l’omicidio di Ilenia Fabbri, condannati all’ergastolo in primo grado come mandante e assassino.