Aumentano le tasse a Faenza: Area Liberale critica la giunta

Aumentano le tasse a Faenza e Area Liberale attacca la giunta. Iniziata la discussione attorno al nuovo bilancio comunale. Martedì pomeriggio il primo incontro in commissione consiliare focalizzato sulle entrate del Comune di Faenza. Dovrebbe essere il prossimo un bilancio comunale attorno ai 56 milioni di euro, con 11 milioni di fondo cassa. Le entrate tributarie, tasse e sanzioni, dovrebbero attestarsi intorno ai 40 milioni. Aumenterà l’Irpef per la stragrande maggioranza dei cittadini. Il Comune infatti fisserà l’aliquota maggiore dello 0,8% per le fasce di reddito superiori ai 15 mila euro. Contemporaneamente aumenterà l’IMU per i capannoni delle attività produttive, garantendo complessivamente un’entrata che dovrebbe toccare i 15 milioni di euro. La Tari dovrebbe invece garantire tributi fra i 10 e i 12 milioni di euro.

Giovedì pomeriggio verranno affrontate le spese comunali nel nuovo incontro pubblico della commissione consiliare. Verranno analizzati gli aumenti legati alla spesa energetica e per il welfare. Aumenterà l’indebitamento, una delle voci sulle quali si erano maggiormente concentrati gli sforzi delle giunte Malpezzzi.