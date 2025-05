Aumentano le persone che chiedono aiuto alla Caritas: quasi 1.800 nel 2024 nella diocesi di Faenza-Modigliana

Aumenta il numero di persone che si rivolge alla Caritas diocesana. La diocesi di Faenza-Modigliana, che parte da Tredozio e arriva fino ad Alfonsine, ha presentato i dati del 2024, dati che raccontano di un impoverimento del tessuto sociale. I numeri fatti registrare dalle Caritas sono superiori ai livelli pre-pandemici. A preoccupare maggiormente è il lavoro povero, persone con uno stipendio, oramai non più sufficiente. Sui numeri registrati quest’anno ha influito evidentemente anche l’alluvione, specialmente dal punto di vista del sostegno alimentare, con un +75% rispetto al periodo precedente alla pandemia, ma, a fronte di un alto numero di persone che hanno chiesto aiuto per la prima volta, oltre un terzo degli assistiti si rivolge a Caritas da ormai cinque anni.

Il rapporto “Trame di Cura” sarà presentato pubblicamente martedì 27 maggio, in Seminario a Faenza, a partire dalle 19.