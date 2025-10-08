Aumentano i posti negli asili nido di Ravenna e della Romagna Faentina. Arrivano fondi per calare le rette

Arrivano nuovi fondi dalla Regione per ampliare i posti a disposizione nelle scuole dell’infanzia. Per gli asili nido della provincia di Ravenna sono stati stanziati oltre 2 milioni e 300 mila euro (2.346.894 euro), corrispondenti a 48 nuovi posti, che saranno dislocati nel territorio comunale di Ravenna e nei Comuni della Romagna Faentina. Russi, Cervia e Bassa Romagna confermeranno le rispettive dotazioni. Complessivamente, per tutte le province, per l’anno scolastico 2025-2026, la Regione ha stanziato 38 milioni e 454 mila euro (7.086 posti in più). Oltre a creare nuovi posti, le risorse serviranno ad abbassare le rette. Per i territori montani e le aree interne è infatti prevista la gratuità del servizio per le famiglie con Isee fino a 40.000 euro. Nei restanti Comuni, la Regione garantisce una riduzione degli oneri per le famiglie con Isee fino a 26.000 euro. Il contributo va ad unirsi alle altre forme di sostegno esistenti.