Aumentano i posti in Terapia Intensiva a Faenza: accoglieranno pazienti No Covid anche da Lugo e Ravenna

Aumentano i posti in Terapia Intensiva all’ospedale di Faenza. Lo ha annunciato ieri, durante il quotidiano aggiornamento in streaming, il commissario per l’emergenza Coronavirus della Regione Emilia-Romagna Sergio Venturi. Arrivano così ad 8 i posti letto nel reparto faentino. Ma saranno tutti destinati a pazienti che non hanno contratto il coronavirus. A Faenza, infatti, l’unica struttura a disposizione dell’azienda sanitaria per ricoverare pazienti Covid è il San Pier Damiano, che ha messo a disposizione 26 posti letto, ai quali si aggiungono 70 posti letto per pazienti No Covid e i posti in terapia intensiva