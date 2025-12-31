Aumentano i costi per i servizi cimiteriali

Gli aumenti legati all’inflazione colpiscono anche i servizi cimiteriali. Dall’1 gennaio 2026, tutte le tariffe di Azimut, la società pubblico-privata che gestisce le aree cimiteriali di Ravenna, Cervia, Faenza e Castel Bolognese, aumentano dell’1,4%. In base alle operazioni, si tratta di un incremento che si tradurrà in una maggiore spesa per i cittadini variabile, a seconda del servizio: da pochi centesimi a qualche euro. Sommando tuttavia le varie spese a carico di un singolo cittadino o di una famiglia, si tratta comunque di aumenti che andranno ad incidere sul bilancio familiare.