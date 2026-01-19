Aumentano gli incidenti stradali in provincia di Ravenna e le patenti ritirare

Aumentano gli incidenti sulle strade della provincia di Ravenna. Lo certificano le Polizie Locali, intervenute, nel 2025, in 2.488 incidenti stradali, 100 in più rispetto al 2024. Diminuiti fortunatamente i morti sulle strade, da 26 a 18, ma il numero viene comunque considerato troppo alto. 788 le patenti ritirate, 288 in più rispetto allo scorso anno. 121 le persone trovate alla guida senza patente. 1.430 i veicoli circolanti senza assicurazione, scoperti grazie anche all’ausilio dei nuovi autovelox. Secondo i comandanti delle polizie locali, il mancato rispetto del codice della strada è anche un problema di tipo culturale. Spesso non ci si accorge che violando una regola, come la velocità, si aumentano i rischi per sé stessi e per gli altri.