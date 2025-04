Aumenta la Tari. Padovani (Area Liberale): “Inspiegabile di fronte a utili spropositati di Hera”

Come anticipato a novembre, aumenta la Tari a Faenza. Conguagli e inflazione le principali motivazioni. La tassa per la gestione dei rifiuti aumenterà in tutta la provincia di Ravenna, anche se con incrementi diversi a seconda dei vari territori. La differenza fra singoli comuni è dovuta alla variazione del numero degli utenti di ogni singola città rispetto all’anno precedente e ad eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalle amministrazioni comunali. L’aumento è stato discusso martedì sera in commissione consiliare. Critiche sono arrivate dall’opposizione.