Compiuto oggi un importante passo avanti verso una maggiore ricettività e un incremento della sicurezza degli approdi del porto di Ravenna.

È stata infatti pubblicata l’Ordinanza della Capitaneria di porto di Ravenna che incrementa i pescaggi in 10 tratti di banchina e in 6 bacini di evoluzione per le navi che ormeggiano lungo il Canale Candiano e che vi effettuano manovre, mentre sono già in programma ulteriori interventi su altri 6 tratti. Si tratta di un provvedimento molto atteso dagli operatori, frutto di molteplici riunioni e di un intenso lavoro del tavolo tecnico permanente istituito tra Autorità Marittima, Autorità di Sistema Portuale e Servizi tecnico-nautici, nel solco di un processo trasparente che mantiene il necessario equilibrio tra le prioritarie esigenze di sicurezza e l’operatività commerciale.

Questa ordinanza procede su un percorso che continuerà a svilupparsi, in modo graduale e progressivo, a garanzia della sicurezza dell’intero sistema portuale, e dunque vedrà certamente degli ulteriori sviluppi nel prossimo futuro in ragione delle verifiche operative e, successivamente, anche delle attività ancora in via di definizione sui fondali e presso le banchine portuali.

Nel corso degli incontri, il tavolo ha monitorato lo stato di avanzamento dei lavori dell’Hub Portuale e individuato ulteriori tratti del canale su cui intervenire nell’ambito dei dragaggi già in corso.

Soddisfatto il Comandante Tattoli, che fin dal suo arrivo ha instaurato una stretta collaborazione con il Commissario Benevolo e con i vertici dei Servizi tecnico-nautici per raggiungere questo importante obiettivo.

“I fondali di un porto canale come quello di Ravenna – ha spiegato il Comandante – sono soggetti a fenomeni di accumulo sabbioso anche repentini, dovuti a correnti e all’azione delle eliche. Per questo il monitoraggio continuo, unito a interventi mirati nell’ambito del progetto Hub Portuale, è indispensabile per mantenere aggiornata la conoscenza delle potenzialità dei fondali. Dopo un’attenta verifica condotta insieme agli Uffici tecnici dell’Autorità di Sistema Portuale e ai servizi tecnico-nautici, che voglio ringraziare per la preziosa collaborazione e per il lavoro di squadra che stiamo conducendo insieme, l’Ordinanza rappresenta un primo passo concreto per migliorare la capacità ricettiva delle banchine e rendere il porto più attrattivo e competitivo, nel pieno rispetto dei parametri di sicurezza.”

“Si tratta – ha aggiunto il Comandante Tattoli – di un primo concreto segnale, perché il tavolo tecnico proseguirà i lavori nei prossimi giorni per estendere, in modo progressivo, prudente e graduale, gli interventi ad altre aree portuali, potenziandone ulteriormente la funzionalità. Lo sforzo collettivo che stiamo portando avanti – ha concluso – è un contributo doveroso verso una realtà portuale che vuole consolidare il suo ruolo di porta marittima della Regione, in sintonia con tutti gli interventi previsti dall’ dell’Autorità di Sistema Portuale in accordo con l’Amministrazione regionale e comunale per il potenziamento delle infrastrutture portuali, dei collegamenti stradali e ferroviari di ultimo miglio, della logistica retroportuale e interna, senza dimenticare l’impegno verso la transizione energetica e la digitalizzazione.”