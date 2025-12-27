Questa mattina, presso la Compagnia Carabinieri di Faenza, sono arrivati gli auguri di Buon Natale da parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Faenza, che ha consegnato numerosi panettoni personalizzati con il simbolo dell’Arma dei Carabinieri.

All’iniziativa erano presenti il Ten. Col. Giancarlo Tatta, presidente della Sezione ANC di Faenza, e il Luogotenente Vincenzo Parrinello, comandante della Stazione Principale, a testimonianza del forte legame tra l’Associazione e l’Arma in servizio.

L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione e vicinanza, nel segno dei valori comuni di lealtà, disciplina e spirito di corpo che caratterizzano l’Arma dei Carabinieri. Valori che l’Associazione Nazionale Carabinieri continua a custodire e tramandare, fungendo da ponte tra passato e presente.

L’ANC si conferma infatti uno dei punti di forza dell’Arma, aggregando carabinieri in servizio, in congedo, i loro familiari e i simpatizzanti, in quella che rappresenta a tutti gli effetti la grande Famiglia dell’Arma dei Carabinieri.