“(A)typical Nature” la mostra di ISIA Faenza al Palazzo del Podestà

Fino al 20 luglio, il Palazzo del Podestà di Faenza ospita (A)typical Nature, la grande mostra immersiva, curata e organizzata da ISIA Faenza a conclusione dell’anno accademico 2024-25. L’esposizione propone un modello aperto, contaminato e visibile di quanto accade a livello di ricerca e progettazione nella prima fra le istituzioni di livello universitario in città.

(A)typical Nature si sviluppa all’interno di una cornice narrativa, una sorta di “mistero svelato”, che trasforma allegoricamente e ironicamente l’istituto universitario faentino – nato nel 1980 da un progetto culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo Argan – in un Laboratorio di Ibridazione e Sintesi Individui Atipici (ISIA). Qui si infondono fantasia, passione e un po’ di follia: si racconta, infatti, di un reporter infiltrato che altera l’equilibrio tra gli “Individui Atipici”, portando al collasso il “Laboratorio”. Il ritrovamento di quanto girato dal giornalista e del diario di uno dei professori prova che, da anni, presso ISIA Faenza si creano manufatti in grado di migliorare il mondo, ora in mostra insieme a tutta la documentazione originale. Gli esperimenti “rinvenuti dopo anni di oblio” sono in realtà i risultati di ricerca attorno al grande tema della compatibilità dei materiali, dell’importanza dell’etica nella comunicazione e della funzione sociale del Design: tutto questo è ciò che si realizza ogni anno nella Fabbrica ISIA Faenza.

(A)typical Nature ha ricevuto il patrocinio del Comune di Faenza.