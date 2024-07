Attraversamento pedonale cieco in via Bovini: un pericolo per i pedoni

Attraversamento pedonale pericoloso in via Bovini. A segnalarlo sono stati i residenti del quartiere e il consigliere comunale Renato Esposito di Fratelli d’Italia. I pedoni che utilizzano l’attraversamento pedonale di fronte al mercato di Campagna Amica rischiano di essere investiti ogni volta che attraversano la strada. A nascondere l’utenza debole agli occhi degli automobilisti sono infatti, da un lato, i cassonetti a bordo strada, dal lato opposto invece le auto parcheggiate e, spesso, le auto parcheggiate indebitamente con due ruote sopra il marciapiede, al di fuori delle aree di sosta. Non sono poche infatti le persone che, con la scusa di recarsi velocemente in un negozio, lasciano l’auto posteggiata in maniera non consona.