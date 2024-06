Attraversamenti ciclopedonali in via Baiona per consentire ai dipendenti di andare al lavoro anche in bici

La ciclovia Adriatica potrà essere utilizzata non solo dai turisti e dagli amanti delle escursioni su due ruote, ma anche dai dipendenti delle aziende del porto che vogliono recarsi al lavoro in bicicletta. Il Comune sta infatti studiando la possibilità di collegare, con attraversamenti in sicurezza, le aziende di via Baiona con il tracciato della ciclovia, che affiancherà la piallassa, sull’altro lato della strada. Come si sa, il traffico lungo via Baiona è intenso e da tempo sono in corso strategie per alleggerire l’arteria stradale dai mezzi in transito. Impossibile eliminare i camion, si può provare ad intervenire sulle auto.