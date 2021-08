I no vax hanno vandalizzato anche l’ospedale San Giorgio di Cervia dove stamattina sono comparse scritte spray rosse su un gazebo all’esterno del presidio sanitario come già accaduto in precedenza in provincia di Ravenna.

A denunciare l’episodio è il consigliere comunale Antonio Svezia (Insieme per Cervia): “Un intollerabile atto di vandalismo, un brutto episodio, palesemente in contrasto con l’impegno di tutti nella lotta al Coronavirus.

Il vaccino e le altre misure di prevenzione (dpi, tracciamento, sanificazione e altro) sono gli strumenti più importanti per contrastare la pandemia.

Come Consigliere Comunale continuerò a sostenere la necessità che la pandemia sia contrastata con tutti gli strumenti utili in coerenza con le previsioni costituzionali.

Le nostre priorità sono il rafforzamento del servizio sanitario e la garanzia del diritto universale alla salute.

Voglio esprimere la mia più totale solidarietà al personale che opera all’interno della struttura sanitaria”.