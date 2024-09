Il Comune di Faenza ha attivato una raccolta fondi per l’attuale emergenza a Faenza: per dare sostegno alle famiglie e alle realtà più colpite. Si tratta di una raccolta fondi per aiutare i concittadini colpiti, in risposta alla generosità di tanti che ci hanno già chiesto come poter aiutare. I fondi raccolti dal Comune di Faenza verranno utilizzati ESCLUSIVAMENTE per aiutare le famiglie.

COME DONARE

BONIFICO BANCARIO AL COMUNE DI FAENZA

IBAN: IT20V0627013199T20990000808

Conto corrente intestato a: COMUNE DI FAENZA

specificando la causale “Donazione emergenza meteo 2024”

SATISPAY

a “Comune di Faenza Donazioni”, inquadrando il codice QR nell’immagine

PAGO PA

su PayER selezionando la voce “Donazioni” nella pagina del Comune di Faenza