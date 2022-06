La Protezione Civile informa che la Regione Emilia Romagna, in applicazione a quanto indicato nel “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, ha disposto l’attivazione della Fase di Attenzione per il rischio incendi boschivi su tutto il territorio regionale in base anche all’andamento delle condizioni meteo climatiche fino al 15 settembre 2022 (compreso). Si invitano i cittadini alla massima cautela.

Per ogni segnalazione di incendio boschivo è fondamentale attivare tempestivamente i Vigili del Fuoco al numero d’emergenza 115.