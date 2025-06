Attacco all’Iran: presidio davanti alla Prefettura

Nel pomeriggio di lunedì, Potere al Popolo e OSA (Opposizione Studentesca d’Alternativa), si sono ritrovati in Piazza del Popolo a Ravenna, davanti al palazzo della Prefettura, per manifestare contro l’attacco all’Iran portato avanti da Israele e Stati Uniti.

““L’attacco israeliano non è l’alternativa ai negoziati in corso tra imperialismo americano e Iran, con l’uso dell’agenzia dell’imperialismo (l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ndr), ma è complementare, secondo lo stile: o l’Iran accetta per negoziato i diktat americani/israeliani e chiaramente delle potenze imperialiste ad esso alleate, o viene attaccato militarmente perché li accetti, scatenando il cane da guardia genocida e gendarme dello stato sionista di Israele. Sia ben chiaro che, dal punto di vista proletario e internazionalista e dal punto di vista dell’autodeterminazione dei popoli, l’Iran ha pienamente il diritto: di difendersi dagli attacchi; di fare tutti gli sforzi per dotarsi dell’arma nucleare come fattore di deterrenza nei confronti dello stato sionista di Israele – che è potenza nucleare illegittima – e dei paesi imperialisti, in primis l’imperialismo USA, che fanno del monopolio dell’arma nucleare uno strumento militare principe del loro dominio mondiale”.