Hanno deciso di non lasciare i professori da “soli” durante queste settimane di didattica a distanza. Così gli studenti della classe 2^At dell’Istituto Tecnico Oriani di Faenza hanno attaccato ai propri banchi loro foto o ritratti, in modo tale che i professori possano “vederli” come fossero in classe anche facendo lezione al computer. I ragazzi hanno lasciato anche un biglietto: “Per favore, potete non staccare le foto sui banchi che abbiamo messo per far sentire meno soli i professori durante le videolezioni”

La notizia e la foto è stata postata direttamente dall’istituto sulla pagina Facebook della scuola