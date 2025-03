Trasferta importante per gli atleti di Atletica 85 faenza BCC della categoria Allievi del settore mezzofondo, che si sono resi protagonisti a Cassino ai campionati italiani di cross dopo essersi qualificati grazie ai tanti bei risultati ottenuti negli ultimi cross regionali. La squadra composta da Pietro Panzavolta, Federico Casalini, Luca Cattani, Anwar Loukili e Gioele Angeli si è ben contraddistinta nella gara di 5km su un percorso molto tecnico e con molto fango dovuto alle piogge degli ultimi giorni. Più di 240 partenti e 59 società al via. Il migliore al traguardo è Gioele Angeli che si piazza 95° in 18’12”.