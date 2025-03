Altro weekend di bei risultati per Atletica 85 Faenza BCC, divisa tra i palazzetti indoor di Parma ed Ancona.

A Parma si son disputati i campionati regionali indoor, categoria ragazzi/e, che hanno visti coinvolti ben 50 atleti gara. Per molti di loro era la prima gara in pista e indoor e la prova è stata un bel test. Tanti primati personali invece per chi aveva già gareggiato indoor. Tra tutti, bene Giacomo Naldoni sui 60m che con il tempo di 8”67 corso in finale si aggiudica un buon sesto posto.

Al palaindoor di Ancona si è disputata una manifestazione per rappresentative regionali cadetti/e denominata “Trofeo ai confini delle Marche”, che,giunto alla sua tredicesima edizione, vanta la partecipazione di 14 regioni, tra cui appunto l’Emilia Romagna ed è diventato quasi un assaggio di campionato nazionale, siccome ci si scontra con i migliori selezionati di ogni regione e di ogni singola disciplina indoor. Il nostro cadetto Riccardo Camporesi e la cadetta Happyness Chukwueloka sono stati selezionati per rappresentare la regione rispettivamente nei 3000m di marcia e nella staffetta 4x200m.

Riccardo si è ben distinto giungendo settimo al traguardo con il tempo di 14”38, grazie al ritmo più elevato della gara rispetto alle gare passate dove non trovava spesso grossi stimoli. Happyness partecipa anche alla gara extra dei 60m dove segna il proprio primato personale con un gran bel 8”07.

A Cesenatico si è corsa la 10km “Attraveso Cesenatico”, gara veloce e molto partecipata con 831 atleti al traguardo. Buone prestazioni per le nostre atlete categoria master: Martina e Valentina Facciani, rispettivamente seconda e terza assoluta con 35’29” e 36’22”, mentre Maria Rosaria Valente e Susi Frisoni prime nelle loro rispettive categorie.