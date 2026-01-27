Quello appena trascorso è stato un fine settimana intenso che ha visto i portacolori di Atletica 85 Faenza impegnati su più fronti e con ottimi risultati in eventi disputati sia in casa che in regione.

Partendo dal settore giovanile, il cross provinciale tenutosi sabato a Faenza, per le categorie esordienti, ragazzi e cadetti ha visto la partecipazione di quasi quattrocento atleti fra i 5 ed i 16 anni, di cui ben cento di casa.

Passando al settore assoluto con le gare indoor, sabato a Modena, ai campionati regionali promesse, Carolina Alvisi ha dato ottima prova di sé sui 60 metri: nonostante una batteria corsa al di sotto delle sue possibilità, si è aggiudicata in finale il titolo regionale promesse con l’ottimo tempo di 7.57, conquistando inoltre il suo nuovo primato personale.

Altro primato personale sui 60 ostacoli con 9.26, ulteriormente abbassato in finale a 9.13, per Francesca Amadori, successivamente impegnata sui 60 piani, corsi in 8.04. Doppia gara anche per Sofia Tarozzi, che realizza un ottimo 9.18 sugli ostacoli e successivamente 8.43 sui 60 metri piani, e per Giorgia Battilani con 9.55 e 8.48.

Ottima prestazione quella di Sofia Bedeschi, recentissima acquisizione di Atletica 85, che si prende il suo spazio fra gli atleti di punta della società riconfermando il suo personale sui 60 metri di 7.69.

Sui 60 metri primato personale anche per Margherita Poli con 8.16 e Iris Savorani con 8.85, bene Arianna Paganelli con 8.03 e Happyness Chukwueloka con 8.33.

Fra gli uomini si distingue Pietro Rizzo, con un buon 7.26 sui 60 metri, a soli tre centesimi dal suo personale. Esordio su questa misura per Giovanni Frattini con 7.84, primato personale per Niccolò Tagliaferri con 7.60 e Pietro Zama con 7.82, bene Adis Muric con 8.02 e Roberto Cappelli con 8.20.

Domenica invece gli atleti di Faenza si sono messi alla prova nel salto in lungo: Mihaela Secrieru conquista il suo nuovo primato personale con la misura di 4.41, bene anche Pietro Degli Esposti con 5.50.

Per finire ritorniamo su Faenza con le gare podistiche di domenica organizzate dalla Faenza half marathon, dove Valentina Mattesini e Lorenzo Poli si sono aggiudicate il podio, rispettivamente il primo posto sui 21 km ed il terzo posto sui 10 km.