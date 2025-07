Un altro importante alloro per l’atletica ravennate: Enrico Ricci, mezzofondista dell’Atletica Ravenna si è laureato Campione Italiano Juniores nei 3000 siepi, a Grosseto. Con il tempo di 9’15″88, si è imposto sugli altri contendenti al titolo, grazie ad una prova di carattere ed un deciso sprint finale. Dopo diversi anni sempre ai vertici nazionali di categoria nel mezzofondo, la stagione 2025 si è rivelata quella della svolta, dove Enrico, concentrandosi in particolare sui 3000 siepi, ha raccolto diversi successi di pregio: il titolo Regionale Juniores dei 3000 siepi, il titolo Regionale Assoluti sempre sui 3000 siepi, podi e vittorie in meeting regionali e nazionali. Durante i recenti campionati regionali ha fatto poi registrare il suo nuovo record personale, 9:08.25, che lo ha portato al 2º posto nella graduatoria nazionale stagionale di categoria; questo meraviglioso crono ed il titolo Italiano hanno aperto ad Enrico Ricci la porta principale per l’accesso ai Campionati Europei Juniores 2025, che si terranno a Tampere, Finlandia, dal 7 al 10 agosto. Un meritato riconoscimento per il mezzofondista ravennate, e naturalmente per l’allenatrice giallorossa: Catia Tosi.

Durante il weekend precedente, a Rieti, ai Campionati Italiani Allievi, Atletica Ravenna aveva già raccolto un risultato di rilievo: Eduard Butnaru ha sfiorato il podio tricolore nel salto in alto. Con 1,98 (stessa misura dell’argento) Eduard ha lottato per il successo fino all’ultimo salto, terminando al 4º posto. Campione Regionale Allievi 2025 con la misura di 2,01 (terza prestazione stagionale nazionale di categoria), già ai primi posti del campionato Italiano 2024, Eduard si è affacciato a misure importanti per la sua categoria, partecipando a meeting internazionali con la maglia della rappresentativa regionale dell’Emilia Romagna. Anche in questo caso un bel riconoscimento per l’allenatore Simone Bianchi, già pluricampione Italiano assoluto nel salto in lungo, Olimpionico ad Atlanta nel 1996. Due meravigliose realtà per Atletica Ravenna, sempre impegnata nell’avviamento allo sport, in particolare all’atletica leggera con tante ragazze e ragazzi.