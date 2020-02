Ad Ancona si sono svolti i campionati italiani individuali juniores e promesse. Il miglior piazzamento è stato quello di Sofia Zanotti nel salto in lungo con un ottimo quarto posto, quindi ad un passo dal podio, con la misura 5.87m. Nei 60hs quinto posto invece per Valentina Bianchi con 8.67, dopo aver corso in semifinale in 8.59, tempo che rappresenta il suo nuovo primato personale. In gara presente anche Rebecca Scardovi che conclude in 9.32. Quinto posto anche per Marta Morara nel salto in alto con la misura 1.71m, eguagliando il suo primato stagionale.

Finale e ottavo posto per Greta Carnevali in gara nel salto triplo con la misura di 11.34m. Tra i ragazzi di Lugo che corrono per l’atletica Imola Sacmi Avis buoni risultati per Gabriele Ravagli in gara nei 60m (7.38), Michele Brini negli ostacoli (8.51) e nel salto in lungo (6.99) con l’undicesimo posto, Ismail Grirane negli 800m (2:01.42), Michele Rondinelli nei 200m (22.93) e dodicesimo posto e per la staffetta 4×200 composta da Davide Bernabei, Ismail Grirane, Lorenzo Pederzoli e Denis Libofsha con il tempo 1:33.62 e decimo posto.

A Misano Adriatico in occasione della seconda fase regionale dei Campionati Invernali di lanci si sono messi in luce le lanciatrici dell’Atletica Lugo Icel. Francesca Casprini sempre tra le migliori discobole della nostra regione è giunta al 2° posto nel Disco promesse facendo atterrare l’attrezzo da 1 kg. a metri 38,38, mentre la sua compagna di allenamento Rachele Guzzon giungeva al 6° posto nel Disco giovanile con m. 27,24.

Buona prova della rientrante Daria Soglia nel Disco promesse (3° posto nelle con m. 30,02). Tra i ragazzi che si allenano a Lugo e che vestono la maglia dell’Atletica Sacmi Avis Imola si è messo in luce Marco Fabbroni che nel Martello Giovanile giungeva al 2° posto facendo segnare il primato personale di 47,96 metri: nuovo record Under 18 imolese con l’attrezzo da 6 kg. Record Personale anche per Alexander Geminiani nel Disco giovanile che ha scagliato l’attrezzo da 1,750 kg. a metri 36,35 giungendo in seconda posizione mentre il suo compagno di allenamento Marco Morini faceva segnare con il Disco da kg. 2 metri 37,31 giungendo 4° tra gli Assoluti . Appuntamenti del prossimo weekend: 15 e 16 Febbraio Campionati Italiani Allievi Indoor ad Ancona e Domenica 16 Febbraio Campionati Regionali Cadetti indoor a Modena.