Nonostante la metà di metà luglio sia passata, la stagione non è ancora terminata per Atletica 85 Faenza BCC. A Conegliano Veneto, nel corso dell’ultimo weekend, si sono disputati i challenge assoluti, un antipasto di campionato italiano assoluto, dove si partecipa con un tempo minimo e chi si piazza nelle prime 3 posizioni passa di diritto al campionato italiano assoluto, quest’anno in programma a Caorle il primo fine settimana di agosto.

Molto bene la nostra Francesca Amadori che nei 400hs piazza un buon 1’02”37 e la staffetta 4x100m composta da Carolina Alvisi, Zoe Fiorentini, Francesca Amadori e Sofia Tarozzi che chiude in 48”55.

Il risultato più importante arriva dal velocista Filippo Paganelli che riesce a chiudere la gara al terzo posto con il tempo di 10”76 con vento -1,5 e quindi ottiene automaticamente il pass per i campionati italiani assoluti di Caorle. Sempre Filippo, però, qualche giorno prima, a Cesena, in occasione di un meeting estivo, ha corso i 100m nell’ottimo tempo di 10”54 in batteria che, oltre ad essere il suo primato personale, è anche il nuovo record sociale. Paganelli ha quindi corso la finale chiudendo al secondo posto con 10”59. Come se non bastasse, nella stessa serata, ha corso i 200m in 21”58, vincendo la gara.