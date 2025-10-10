Una nuova iniziativa collega sport e turismo in Emilia-Romagna.

Per la prima volta in Italia, con ‘HypER 5 Marathon’, cinque grandi maratone in altrettante città (Reggio Emilia, Parma, Bologna, Rimini e Ravenna) fanno sistema con un intento preciso: attrarre sul territorio emiliano-romagnolo, fidelizzandoli, atleti italiani e stranieri, con i loro accompagnatori e famiglie.

E l’offerta turistica che caratterizza il Progetto spazia dai Siti Unesco alle testimonianze rinascimentali, dalla Motor Valley al Food, dai borghi dell’entroterra ad un ricco circuito di Castelli e Dimore storiche.

Strumento di HypER 5 Marathon, un portale unico dove i maratoneti potranno registrarsi per ottenere un passaporto digitale, da vidimare con un timbro ad ogni gara completata.

Al completamento delle cinque maratone, da realizzare in un arco di tempo massimo di cinque anni, si riceverà una medaglia speciale, recante i simboli di tutte e cinque le competizioni.

Inoltre per incentivare ulteriormente la partecipazione degli atleti, una sezione del sito maratonemiliaromagna.it ospiterà la ‘Hall of Fame’ dei finisher, elenco che andrà a completarsi con il passare del tempo e dello svolgimento delle singole maratone.

“Da anni, grazie all’attività della Sport Valley regionale – sottolinea l’Assessora Regionale a Sport, Turismo e Commercio Roberta Frisoni – l’Emilia-Romagna è diventata l’arena di eventi agonistici di caratura internazionale con importanti ricadute sul turismo e sull’economia dei territori ospitanti. Le maratone sono l’emblema del binomio sport-turismo: da Reggio Emilia a Rimini, passando per Parma, Bologna e Ravenna, si corrono i 42 km circondati dalla Grande Bellezza italiana, lungo percorsi tra palazzi storici, monumenti, grandi piazze e viali monumentali.

