Ad Ancona lo scorso weekend , in occasione dei Campionati Italiani Allievi ed Allieve indoor, si sono messi in evidenza gli atleti dell’Atletica Lugo ICEL.

Anna Venieri nei 60 metri ad ostacoli è riuscita ad arrivare in semifinale grazie al buonissimo tempo in batteria (9″29) non lontana dal suo primato personale.

Tra i ragazzi che si allenano a Lugo e vestono la maglia dell’Atletica Sacmi Avis Imola bellissima prova di Riccardo Ghinassi nei m. 1500 . L’atleta seguito dal tecnico Claudio Visani ha fatto segnare il proprio primato personale con il tempo di 4’07″69 giungendo al 6° posto.

Alexander Geminiani, nel getto del Peso kg. 5 ha fatto segnare un lancio a metri 12,27 che gli è valsa la 19a posizione.

La staffetta 4×200, composta da Pietro Carnevali, Francesco Venieri, Gabriele Ricci e Alessandro Tognin, ha fatto un’ottima prova concludendo al 17° posto in 1’36”20.

In occasione dei campionati regionali cadetti a Modena invece Luigi Provenzano, cadetto al secondo anno, ha raggiunto la seconda posizione con il tempo di 9.18 in batteria e 9.07 in finale, vicino al suo primato personale. Sesto posto invece nel salto in alto per Giovanni Di Francesco con la buona misura di 1.60m.