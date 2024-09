Prima volta per le allieve di Atletica 85 Faenza BCC alla fase nazionale B raggruppamento Nord Est, dei Campionati di Società (CDS) di categoria a San Biagio di Callalta (TV). Buoni i risultati ottenuti, anche se l’essere in un palcoscenico nazionale non ha certo favorito le prestazioni di ragazze di 15/16 anni. Su tutte Carlotta Tagliaferri, che vince il giavellotto con 38,17m ed arriva terza nel peso con 10,45, poi Zoe Fiorentini terza nei 200 con 26″27 ed ottiene anche 4,83m nel lungo, contribuendo anche al quarto posto della 4x100m corsa con Sara Bagnaresi, Anna Ricci e Matilde Argnani. Poi ancora Giorgia Battilani con 16″03 nei 100HS e 1,30m nell’alto (sotto una pioggia intensa), Maristella Servadei con 1’06″23 nei 400m e 1’12″35 nei 400HS, un grande PB per Daria Badiali con 11’59″77 nei 3000, Anna Ricci con 2’38″43 negli 800, Matilde Argnani 7,93 nel triplo, Emilia Bouillaud 5’49″54 nei 1500, Sara Bagnaresi 14″21 nei 100, Alessia Rava 19,16 PB nel disco,il 22,24 PB di Lucia Cicognani nel Martello, il 4’43″60 di Sara Bagnaresi, Matilde Argnani, Emilia Bouillaud e Giorgia Battilani nella 4×400.

“Risultato finale 11esima piazza per A85, un passo avanti rispetto al piazzamento d’ingresso. Ma quel che conta è la speranza che questa sia la prima di una lunga serie di presenze alle fasi nazionali dei Campionati Di Società”.

A Misano si sono, invece, disputati i campionati regionali individuali su pista master, dove Paola Braghiroli ha ottenuto la vittoria sui 5000m con il tempo di 18’38”40 vincendo quindi il titolo SF45, mentre Lucia Soranzo vince il titolo SF75 con 24”06 sempre sulla stessa distanza stabilendo il record italiano di categoria che però già le apparteneva. Bene anche Andrea Collamati che con 28’55” nei 5000m di marcia ottiene il secondo posto assoluto e primo di categoria SM50.