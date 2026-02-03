Nuovo fine settimana ricco di risultati per Atletica 85 Faenza, questa volta nei lanci e nel cross corto.

Sabato, a Forlì, Carlotta Tagliaferri, categoria junior, e Licia Ungania, categoria promessa, si sono messe alla prova nel giavellotto ottenendo rispettivamente il terzo e quarto posto nelle loro categorie, con le misure di 34,19 e 23,95 metri. Domenica quindi è stata la volta del martello e del disco, dove Iacopo Callini, allievo, si è guadagnato due nuovi primati personali, rispettivamente con 33,95 metri e 34,03 metri, misura che gli vale il terzo posto di categoria. Primato personale nel disco anche per Alessia Rava, junior, con 19,36 metri e Maia Minardi, allieva, con 38,09 metri, che si aggiudica inoltre il secondo gradino del podio nella sua categoria. Bene anche Sara Stellato, promessa, con 38,10 metri nel martello, misura che le vale il terzo posto.

Al meeting indoor di Ancona, sabato, Sofia Tarozzi, sui 60 ostacoli, si è qualificata in finale per i campionati italiani promesse, con il tempo di 9.06. Presenti anche Davide Babini e Luca Cattani, negli 800 metri, rispettivamente con il tempo di 2:08.41 e 2:05.10, e Irene Grossi nel salto triplo, con 10,94 metri. Domenica è stata la volta dei 200 metri indoor, dove ben tredici atleti faentini, di varie categorie assolute, hanno dato prova di sé, sia nelle gare individuali, sia con lo schieramento di due staffette, una maschile ed una femminile, chiuse con il tempo 1:47.21, secondo posto per le ragazze, e 1:36.34 per i maschi. Nelle gare individuali si sono messi in evidenza Niccolò Della Godenza, con il tempo di 23.20, e Pietro Rizzo con 23.87. Fra le donne, invece, Arianna Paganelli e Francesca Amadori, rispettivamente con il tempo di 26.09 e 26.42.

Sui 60 metri vola Sofia Bedeschi, che, dopo il secondo posto ai campionati regionali promesse della settimana precedente, ottiene il suo nuovo primato personale con l’ottimo tempo di 7.63. Bene anche Arianna Marocchi, con la misura di 5,39 metri nel salto in lungo.

Sempre fuori regione, a Padova, i portacolori faentini Alessandro Villa, Mihaela Secrieru e Filippo Manzelli hanno partecipato al pentathlon indoor dei campionati regionali open.

Concludiamo con il Cross di Formigine, che questa domenica ha visto la partecipazione di più di dieci atleti faentini del settore assoluto e altrettanti del settore giovanile e master. Questi ultimi hanno gareggiato inoltre per i campionati di società, dove la categoria ragazzi si è conquistata il quarto posto e quella master il secondo. Il settore master si è inoltre guadagnato, sui 3 km, ben cinque posti sul podio delle rispettive categorie, fra cui i due primi posti di Fiorenza Pierli e Lucia Soranzo.