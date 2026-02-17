Un altro fine settimana di gare per i portacolori di Atletica 85 Faenza, che concludono la stagione indoor con la presenza di ben tre atleti ai campionati italiani allievi. Al contempo nuovo appuntamento anche per le gare di lanci outdoor e per il cross giovanile.

Proprio quest’ultimo ha visto sabato la partecipazione di più di ottanta atleti fra esordienti, ragazzi e cadetti che si sono recati a Savignano sul Rubicone. Qui, Cesare Cusumano e Tobia Angeli hanno conquistato, rispettivamente, primo e secondo posto sui 1200 metri ragazzi, mentre fra i cadetti sono saliti sul podio dei 2000 metri Andrea Pozzi, secondo, e Dario Antonini, terzo.

Lo stesso giorno sono iniziati ad Ancona i campionati italiani indoor allievi, dove Riccardo Camporesi, classe 2010, si è preso il sedicesimo posto in Italia sui 5000 metri di marcia, realizzando inoltre il proprio primato personale con il tempo di 24:11.97, nonostante una svista dei giudici prontamente segnalata dall’allenatore.

Domenica, sempre ad Ancona, è stata quindi la volta di Maia Minardi e Mihaela Secrieru, anch’esse 2010, scese in campo per il titolo italiano allieve, rispettivamente nel peso e nel salto in alto. La prima si è classificata quindicesima con la misura di 11.49, effettuata al primo lancio e molto vicina al proprio personale, mentre Mihaela ha saltato la misura di 1.55, collocandosi anch’essa quindicesima.

A Piacenza, si è svolta la seconda prova dei campionati invernali di lanci: Carlotta Tagliaferri e Licia Ungania hanno realizzato rispettivamente la misura di 30.40 e 24.72 nel giavellotto.