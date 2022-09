Martedì 20 settembre e mercoledì 21 settembre alle ore 15.30 Atlantide ha in programma due webinar gratuiti dedicati ai docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado per presentare le nuove proposte didattiche. Martedì 20 settembre si approfondiranno i temi di storia, cultura e archeologia, mentre mercoledì 21 settembre il webinar sarà rivolto alle tematiche ambiente e sostenibilità. Gli insegnanti che parteciperanno all’intero incontro, al termine del webinar riceveranno alcuni biglietti omaggio per due persone per visitare il circuito AmaParco. L’ingresso a Casa delle Farfalle di Milano Marittima, la visita guidata alla Rocca e l’ingresso alla Diga di Ridracoli sono solamente alcuni esempi.

Atlantide gestisce il circuito AmaParco, una rete di oltre 20 parchi e musei sul territorio dell’Emilia Romagna, uno dei più estesi in Italia. Ogni parco realizza proposte didattiche in classe, fuori dalla classe e in DAD.

Martedì verranno presentate le nuove proposte e alcune attività da non perdere di Delizia Estense del Verginese (FE), Villa Mensa (FE), Rocca di Riolo Terme (RA), Casa Monti di Alfonsine (RA), Parco Poesia Pascoli (FC), Musei di Bellaria (RN), Museo Archeologico e Rocca Malatestiana di Verucchio (RN).

Mercoledì verranno invece presentate le proposte da non perdere e le novità di Atlantide Educational, legate ai temi dell’agenda 2030, di Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli (FC), Giardino Botanico di Valbonella (FC), Centri Visita del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (FC), Giardino delle Erbe di Casola Valsenio (RA), Casa Monti di Alfonsine (RA), Museo NatuRa di Sant’Alberto (RA), Centro Visite Salina di Cervia (RA), Casa delle Farfalle di Milano Marittima (RA), Parco Naturale di Cervia e CerviAvventura (RA), Vallette di Ostellato (FE) e Anse Vallive di Porto Bacino di Bando (FE).

La partecipazione ai webinar è gratuita ma è rischiera l’iscrizione online su Eventbrite:

martedì 20 settembre alle ore 15.30 | storia, cultura e archeologia: https://bit.ly/3ddYYA8

mercoledì 21 settembre alle ore 15.30 | ambiente e sostenibilità: https://bit.ly/3xpH4Bj

per informazioni: promozione@atlantide.net