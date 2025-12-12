Oltre 500 studenti, provenienti da 14 istituti scolastici, hanno partecipato alla prova di cross del progetto Athletic Games giunta, quest’anno, alla 33ma edizione. Questa prima tappa dell’edizione 2026 ha visto in rappresentanza di tutti gli istituti superiori di primo e secondo grado del distretto 41 contendersi il titolo sull’erba umida, dimostrando ancora una volta l’importanza e il fascino di questo evento sportivo.

I titoli sono andati a Tassinari Sophie (IC San Rocco- Bendandi) e Raffaellini Noah (IC Cerini) per le prime medie; a Tritella Rebecca (IC Cerini) e Cusumano Cesare (IC Europa) per le seconde; a Maiolani Flavia (IC Cerini) e Karloczyck Kevin (IC Pascoli) per le terze. Nella categoria Allievi/e delle superiori, Orioli Giada (Oriani) e Resta Nicola (ITIP Bucci) hanno trionfato, mentre nella categoria Juniores, i vincitori sono stati Servadei Maristella (Liceo Torricelli- Ballardini) e Nataloni Riccardo (Persolino).

La vera cifra del successo della manifestazione risiede però nei numeri dell’ampia partecipazione, a dimostrare che la formula da tanti anni proposta è sempre attuale.

Un ringraziamento speciale va al Comune di Faenza, a tutti gli istituti coinvolti, al Gruppo Giudici di Gara della Fidal e a tutti i volontari di Atletica 85 Faenza che hanno reso possibile l’evento di questa mattina. Senza il loro impegno e la loro dedizione, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile!

Appuntamento alle date in pista e al gran finale delle Staffette in Piazza, prodromico alla partecipazione al Palio dei Comuni allo Stadio Olimpico di Roma.