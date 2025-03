Arriva il rinomato pedagogo della recitazione, allievo di Peter Brook e attualmente uno dei grandi esponenti del teatro mondiale, Kuniaki Ida all’ATC – Accademia Teatro Cinema di Marina di Ravenna, dove terrà un coinvolgente workshop intitolato “Esplorando L’Opera da tre soldi”, capolavoro di Bertolt Brecht, dal 14 al 16 marzo. Dopo gli appuntamenti condotti dalla vocal coach Mariella Cesaroni e dagli attori Federico Antonello e Gianfranco Phino, si aprono dunque nuovamente le porte dell’accademia professionale fondata nel 2023 dall’attore e docente ravennate Cristiano Caldironi.

«È il quarto appuntamento di questo tipo nell’anno accademico 2024-25 – spiega il direttore di ATC –. Come di consueto, l’intento è quello di offrire alcuni momenti di formazione aperti non solo agli allievi dell’accademia ma a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della recitazione o migliorare le proprie conoscenze. Kuniaki Ida, già docente e membro onorario della nostra accademia, è un maestro di fama internazionale che mette a disposizione la sua intera esperienza, un’occasione imperdibile di approfondire le dinamiche dell’opera Brechtiana attraverso una lente internazionale».

Laureato al Toho College del Teatro e delle Arti di Tokyo, Kuniaki Ida si è poi diplomato alla prestigiosa École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq di Parigi nel 1975. Co-fondatore del Teatro Arsenale di Milano, ha insegnato alla Civica Scuola d’Arte Drammatica “Paolo grassi” dal 1989 al 2021. Ha collaborato come regista e docente in Italia, Giappone, Corea, Portogallo, Germania, Sud Africa, Hong Kong, India e Francia. Lo scorso anno, ha diretto un laboratorio intensivo su “L’Opera da tre soldi”.

«Nel corso dei miei laboratori – spiega Kuniaki Ida – si esplorano diversi stili di teatro che mettono al centro il corpo, con l’obiettivo di scoprire e costruire un teatro e una recitazione creativi». Il maestro entra poi nel dettaglio del workshop che terrà a Marina di Ravenna: «I partecipanti avranno la possibilità di studiare e approfondire le dinamiche di un capolavoro della drammaturgia Brechtiana. Brecht è stato uno scrittore di importanza mondiale del XX secolo. Il suo capolavoro “L’Opera da tre soldi” ha una struttura comica, una satira grottesca sui personaggi e una critica delle condizioni sociali dell’epoca. L’opera si inserisce anche nella tradizione della commedia italiana».

Kuniaki, che non è abituato a fare stage o workshop altrove, è stato tra i primi a credere nelle potenzialità di Ravenna e dell’Accademia Teatro Cinema. «Il direttore artistico Caldironi – afferma – è un eccellente insegnante di teatro e cinema, oltre che un grande attore. La sua sincerità nel lavoro e il suo profondo amore per il teatro sono una cosa meravigliosa. Per questo, ho accettato con grande piacere di collaborare con la sua scuola. Già da febbraio sto seguendo gli allievi, che variano per età e hanno motivazioni diverse per il teatro. Tutti mostrano un grande entusiasmo per il teatro e la recitazione. Spero di poterli aiutare a realizzare il loro sogno, o almeno a prepararli al meglio per riuscirci». Qual è il consiglio che più spesso di trova a dare ai suoi allievi? «La T di teatro è maiuscola, non minuscola. Questo. Perché è importante imparare e creare una cultura storica del teatro. Gli studenti devono scoprire se stessi, scoprire gli altri e scoprire la società, mantenendo alta la loro curiosità per il teatro».

Per informazioni e iscrizioni: info@accademiateatrocinema.it e 351 8524796.