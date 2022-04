Nell’ambito della XXII Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica di Faenza, giovedì 14 aprile, dalle 21, si terrà un incontro aperto al pubblico del Gruppo Astrofili Faenza, presso la sede in Via Zauli Naldi 2 a Faenza (ingresso dal terrazzo della palestra delle scuole Carchidio-Strocchi).

Dalle 21, “ La Lunga Strada Verso Marte “: una conferenza per raccontare il sogno che da sempre ci lega al Pianeta Rosso, dalla mitologia più antica alle missioni più recenti, attraverso scienza e fantascienza. A cura di Pierdomenico Memeo , astronomo e divulgatore, in collaborazione con Minerva – Associazione di Divulgazione Scientifica .

La “Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica” è un evento annuale organizzato dal Comune di Faenza in collaborazione con gli enti che partecipano al “Tavolo della Scienza”. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Faenza: https://www.comune.faenza.ra.it/In-evidenza/Settimana-della-Cultura-Scientifica-e-Tecnologica

L’incontro sarà anche trasmesso in diretta su YouTube, e sarà la decima puntata della serie “Usciamo a Riveder le Stelle”.

Questo intervento sarà anche trasmesso in diretta su YouTube dalle 21

La capienza è limitata, e per partecipare dal vivo è necessaria la prenotazione attraverso la pagina Facebook del Gruppo Astrofili Faenza ( https://facebook.com/astrofaenza ) oppure attraverso i contatti telefonici sul sito https://www.astrofaenza.it

Marte. Il pianeta rosso. Il dio della guerra. La fiamma dei cieli. Un pianeta dal molti nomi, ma un solo sogno: quello di mettere piede per la prima volta su un mondo alieno. A partire dalle osservazioni di Giovanni Schiaparelli, Marte si è popolato di canali, città, guerre dei mondi e viaggi psichedelici. Oggi quelle visioni immaginifiche sono state soppiantate da immagini diverse, di paesaggi cremisi e tramonti grigio-azzurri, ma resta immutata la speranza di poter vedere, in un futuro non più così lontano, gli esseri umani mettere piede sul pianeta rosso: il traguardo a lungo sognato sulla lunga strada verso Marte.