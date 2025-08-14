Il centro antiviolenza Linea Rosa che opera dal 1991 per sostenere le donne vittime di violenza gestisce un centro di prima accoglienza e due case rifugio proprio sul territorio cervese grazie a una convenzione pluriennale con l’amministrazione comunale che appoggia le attività di aiuto alle vittime di maltrattamenti.

Il centro antiviolenza Linea Rosa ha accolto, solo nell’anno 2024, 448 donne il 70% delle quali ha figli e 42 donne erano residenti nel Comune di Cervia.

Negli ultimi anni si è consolidata la collaborazione con la Casa delle Farfalle che ha ospitato le volontarie del centro antiviolenza in eventi finalizzati alla sensibilizzazione sul tema dei cittadini e delle cittadine cervesi e ad attività ricreative dedicate ai bambini e alle bambine ospiti delle case rifugio.

Nell’ottica di questa fattiva collaborazione le volontarie del centro antiviolenza saranno presenti all’asta benefica in cui sarà possibile acquistare il miele prodotto dalle api della Casa delle Farfalle.

“Sono fermamente convinta – dichiara l’Assessora alle Pari Opportunità Michela Brunelli – che la presenza del Centro Antiviolenza ad iniziative pubbliche come questa dell’asta del miele, contribuisca a fare uscire le donne da forme di isolamento e violenza. Poter sentire dalla voce delle operatrici che Linea Rosa accoglie donne senza giudizio, che la donna è libera di scegliere il percorso da intraprendere senza essere obbligata a denunciare o a separarsi, essere rassicurate sull’anonimato della loro denuncia e sulla gratuità dei servizi offerti, sicuramente agevola l’emersione di quella che tutti noi abbiamo la consapevolezza essere una piaga sociale di dimensioni molto più grandi del conosciuto. Ringrazio quindi la Casa delle Farfalle per avere ancora una volta pensato a Linea Rosa e ringrazio tutte le operatrici e volontarie per il lavoro quotidiano di supporto alle donne vittime di maltrattamento come Amministratrice non farò mai mancare il supporto al Centro Antiviolenza e alle donne che vi si rivolgono”.

“Sono riconoscente alla Casa delle Farfalle e agli organizzatori di “una settimana dolce come il miele”, dichiara la Presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara, per avere pensato, ancora una volta alla nostra associazione, la fattiva collaborazione sul territorio mette in luce quanto la sinergica azione di tutti i soggetti che compongono la rete di sostegno delle donne vittime di maltrattamento, possa fare la differenza. Momenti come questo ci consentono di informare e sensibilizzare la cittadinanza. E’ infatti importante, prosegue Bagnara, che la donna sappia che esiste la possibilità di essere accolta e sostenuta nel percorso di uscita dalla violenza e che nessun tipo di violenza deve essere sottovalutato. Per chi dovesse entrate in contatto con una donna vittima di violenza è importante tenere un comportamento non giudicante e indirizzare la donna a contattare il centro antiviolenza per essere ascoltata da una operatrice esperta e formata sul tema.

Infine, vorrei citare le parole del Dott. Fabio Roia, Presidente del Tribunale di Milano, pubblicate qualche giorno fa sul Sole 24 ore, “la prima cosa che direi a una donna vittima di violenza è di rivolgersi ad un centro antiviolenza, perchè è il luogo deputato all’ascolto, alla vicinanza e alla comprensione” per ribadire che Linea Rosa c’è e “che uscire dalla violenza si può”.

“Per Atlantide la parità di genere è più di un valore, è parte integrante della nostra identità. La cooperativa è infatti caratterizzata da una forte componente femminile. Inoltre, proprio quest’anno, il nostro impegno si è tradotto nel riconoscimento ufficiale della certificazione parità di genere.” afferma Fabiana Succi, Responsabile Sistema di Gestione per la Parità di Genere in Atlantide. “Sostenere Linea Rosa per noi significa affiancare chi si impegna ogni giorno nella tutela dei diritti delle donne e nella lotta contro ogni forma di violenza di genere, contribuendo a creare una società più equa e inclusiva.”

L’evento si svolgerà a Cervia, in Viale Roma/Piazzale Ascione alle ore 21,30 di domenica 17 agosto e Il ricavato dell’asta del miele sarà devoluto interamente per le attività di Linea Rosa a favore delle donne vittime di violenza. L’asta del miele di Casa delle Farfalle si trova all’interno del programma di “Una settimana dolce come il miele” che si svolge dal 16 al 27 agosto. L’iniziativa, che vede nella smielatura il suo momento massimo, si articola in più serate che renderanno “dolce” il centro storico di Cervia: apicoltori, produttori, erboristi, esperti assaggiatori, chef e gourmet, si alterneranno nei diversi appuntamenti.