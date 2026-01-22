L’Unione della Romagna Faentina, per conto del Comune di Faenza, ha indetto un’asta pubblica per la vendita di un terreno edificabile di proprietà comunale situato in via Righi, nel territorio del Comune di Faenza.

L’asta si svolgerà martedì 27 gennaio 2026 alle ore 10.00, presso la Residenza Municipale del Comune di Faenza, secondo le modalità previste dall’avviso pubblico.

L’iniziativa rientra nelle attività di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare comunale e rappresenta un’opportunità per operatori economici e privati interessati all’acquisto di un’area edificabile in ambito urbano.

Tutte le informazioni dettagliate, i requisiti di partecipazione, la documentazione tecnica e amministrativa e le modalità di presentazione delle offerte sono disponibili sul sito istituzionale dell’Unione della Romagna Faentina, nella sezione dedicata agli avvisi di asta pubblica.

https://www.romagnafaentina.it/novita/avvisi/avviso-di-asta-pubblica-vendita-di-un-terreno-via-righi-a-faenza-di-proprieta-del-comune-di-faenza