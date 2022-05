Si è conclusa “Un Zir in tla Val”, la giornata organizzata da Assoraro nella Valle della Baiona per avvicinare le persone a questi paesaggi e per proporre un modello di fruizione consapevole e rispettosa dell’ambiente.

Grande interesse e soddisfazione per i partecipanti sulle varie attività proposte: il giro in canoa, l’escursione in barca ed un pranzo con cibo del territorio proposto insieme alla condotta locale di Slow Food. Alcuni partecipanti hanno colto l’occasione per dare sfogo alla propria passione regalandoci degli scatti davvero suggestivi. Dopo pranzo Mauro Zanarini di Slow Food e Paolo Guerra di Assoraro si sono intrattenuti a lungo con Giusepppe Montanari, “… una persona di altri tempi – afferma Guerra – ma più attuale che mai, storico frequentatore delle Valli ravennati e testimone di grandi battaglie per l’ambiente”. In uno dei capanni più storici della valle, dopo pranzo, e’ stato il momento per raccontare ai tanti partecipanti episodi avvenuti in questi luoghi e spiegare l’istituto degli usi civici, un diritto applicato in molti ambienti del nostro Paese che può permettere di tutelare, custodire, fruire e valorizzare i paesaggi come questo. “Non è il primo evento che organizziamo e, visto l’entusiasmo, ci siamo ripromessi di ripeterlo e anche di migliorarlo, per trasmettere agli altri la passione che lega molti dei soci di Assoraro alle Valli e alle Pinete ravennati i quali vanno ringraziati per il grande lavoro profuso in questa occasione”.

Un ringraziamento al Parco del Delta e al Comune di Ravenna per aver autorizzato l’iniziativa e all’Associazione Canoisti e alla condotta di Slow Food di Ravenna per la grande collaborazione.