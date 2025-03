Una significativa trasferta in Lombardia per ToGether – Associazione Tozzi Green ODV, la giovane realtà che opera in partnership con Tozzi Green, società impegnata in Italia e nel mondo sul fronte della diffusione delle energie rinnovabili.

Dopo aver ideato e presentato in passato a Ravenna “Out of the box – Green Square”, un progetto di educazione ambientale e cittadinanza attiva in collaborazione con il Comune, ToGether ha recentemente sviluppato il progetto anche a Morbegno, importante centro della media Valtellina: anche in questo caso, in collaborazione con la locale Amministrazione Comunale, con Legambiente Lombardia e con diverse realtà locali (Associazione Con-Tatto, Circolo Acli Morbegno, cooperativa Grandangolo).

Così, a valle di un lungo e capillare lavoro formativo – lezioni a scuola, video-incontri con i creatori ravennati, condivisione del progetto in diversi eventi pubblici locali – il progetto ha avuto la sua conclusione in una giornata “open”, partecipata da decine di ragazze e ragazzi ma anche di stakeholder di vario genere: insegnanti, amministratori, rappresentanti del mondo ambientale.

Alla presenza delle ideatrici di ToGether, i partecipanti sono stati divisi in gruppi, e hanno partecipato attivamente al gioco “Out of the box – Green square”, con tanto di carte realizzate per l’occasione: scopo di ogni gruppo era quello di discutere, negoziare e votare per far approvare le proposte più vantaggiose per migliorare la città. Così i partecipanti hanno trascorso una mattinata divertendosi, ma riflettendo al tempo stesso sulle modalità più consone e condivise per migliorare la comunità in cui vivono.

Per noi l’impatto è stato davvero emozionante – sottolineano Riccardo Ciardo e Khalid El Hilali dell’associazione Con-tatto di Morbegno -: riuscire a coinvolgere un gruppo così eterogeneo di persone, per di più divisi in gruppi volutamente misti, ha permesso di creare un clima davvero ricco, eliminando le abituali barriere che di solito dividono le comunità. Il percorso progettuale durava da due anni, ma questa non è una conclusione: bensì un nuovo punto di partenza, visto l’interesse suscitato, l’entusiasmo rimasto fra i partecipanti, le richieste che già abbiamo avuto per riproporre il percorso e il gioco nei prossimi mesi…”.

Out of the Box – Green Square è un progetto di educazione ambientale e cittadinanza attiva: un’esperienza di gioco originariamente sviluppata dalla collaborazione tra Tozzi Green e gli operatori dell’Informagiovani Ravenna per uno dei laboratori dei Lavori in Comune, progetto di volontariato e cittadinanza attiva per ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni all’interno del Comune di Ravenna.

L’attività di progettazione era inserita in continuità con il progetto europeo transnazionale “Game Changer”, atto ad usare il gioco come strumento contro la polarizzazione e radicalizzazione.

“Out of the Box – Green Square” ha lo scopo di sensibilizzare i partecipanti al progetto alle tematiche di cittadinanza attiva, nello specifico al contesto della transizione energetica sostenibile.