La LIS (Lingua dei Segni Italiana) è una vera e propria lingua visiva utilizzata dalla comunità sorda. Impararla significa aprire un canale di comunicazione inclusivo, empatico e accessibile.

A chi è rivolto il corso?

Aperto a tutti: educatori, insegnanti, studenti, genitori, operatori sociali, professionisti del settore sanitario, e chiunque voglia avvicinarsi al mondo della sordità.

Inizio corso: Febbraio 2026

Venerdi Dalle 14.30 -17.30 / Sabato Dalle 10-13

Domenica Dalle 15-18/ 19-22 – CIRCA DUE VOLTE AL MESE

Entro il 15 Gennaio 2026

Per informazioni o per iscriverti, contattaci subito! Carla whatsapp 3478844618