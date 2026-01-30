Lugo nel 2010 ha stretto un Patto di Amicizia con la città cinese di Tai’an che si trova nella parte centrale della provincia di Shandong e prende il nome dal monte Tai, il “Monte Sacro” al quale si sono recati nei millenni imperatori di varie dinastie, Confucio, molti intellettuali e poeti, nel 1987 è stato inserito nell’elenco del patrimonio naturale e culturale mondiale dell’UNESCO.

Nel dicembre 2023 per confermare questo rapporto è stato firmato un memorandum che si propone di approfondire gli scambi e la cooperazione nel campo dell’istruzione e nel campo delle tecnologie agricole, in particolare nel campo della coltivazione delle pesche, diffusa nel distretto di Tai’an. Inoltre, partendo dal rapporto di amicizia con Lugo, il documento fissa come obiettivo anche l’esplorazione di aree di cooperazione tra Tai’an e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Da alcuni anni una classe del Liceo di Lugo ha rapporti online con una classe del Liceo di Tai’an e per la prima volta l’Associazione Gemellaggi e relazioni internazionali “A. Guerrini” APS – di Lugo, in collaborazione con l’Ufficio Estero della Municipalita’ della citta’ di Tai’an – Cina, propone una Vacanza-Studio, dal 27 agosto al 12 settembre 2026, rivolta sia ad adulti che a ragazzi dai 14 anni, presso la Città Amica Cinese di Tai’an, finalizzata sia a conoscere/imparare o migliorare la propria capacità di comunicare in lingua cinese, sia ad una conoscenza attiva e coinvolgente della città, della loro cultura e della vita quotidiana dei suoi abitanti con i quali poi stringere rapporti di amicizia.

La vacanza studio prevede un corso di lingua e cultura cinese dal lunedì al venerdì in entrambe le settimane oltre a visite culturali a:

Pechino, capitale della Cina, la città proibita e Piazza Tienanmen,

Tai’an, nostra Città Amica, dove sarà possibile visitare il Tempio Dai e il Monte Tai, oltre ad ammirare la cerimonia per il Festival del Monte Tai,

Qufu, città di Confucio, filosofo le cui idee sono un fondamento per la vita di tutti i cinesi, Nel 1994 il Tempio di Confucio, il Cimitero di Confucio e il Palazzo della famiglia Kong sono stati inseriti nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO;

Jinan, capitale della provincia dello Shandong.

Mercoledì 4 Febbraio alle ore 20,30 sarà presentata al pubblico questa proposta presso il Salone Estense della Rocca di Lugo, Piazza dei Martiri, 1