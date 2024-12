Per l’Associazione ex Allievi del Liceo Torricelli di Faenza è stato un anno intenso, ricco di iniziative, volte a ricordare e mantenere il legame con una scuola che è parte della storia e della cultura della città.

Il primo e importante evento è stato la mostra “Giovanni Pini 1929-2020. Nello studio del pittore: un itinerario poetico nella memoria”un omaggio al pittore, docente, grecista. Allestita dal 27 aprile al 26 maggio negli spazi espositivi della chiesa di Santa Maria dell’Angelo a Faenza, è stata concepita come uno spazio quasi domestico con oggetti appartenuti al professore. In mostra oltre un centinaio di quadri realizzati con quattro diverse tecniche: olio su tela e tavola, pastelli, polveri e sabbie naturali e collages. Alla figura del professor Giovanni Pini pittore, docente e grecista è stata poi dedicata una giornata di studio all’Auditorium di Palazzo degli Studi.

Al cardinale Achille Silvestrini, illustre ex studente del Liceo Torricelli sono stati dedicati pure un convegno e una mostra a inizio settembre a Brisighella, in occasione del quinto anniversario della sua scomparsa, E’ stato un evento che ha visto collaborare le associazioni Ex Allievi del Liceo Torricelli di Faenza e La Memoria Storica di Brisighella “I Naldi-Gli Spada” per il convegno al Foyer del Teatro Comunale di Brisighella, sul profondo legame tra don Achille Silvestrini e il Liceo faentino, protrattosi ben oltre gli anni di brillante frequenza scolastica, attraverso carteggi, amicizie e rimpatriate durate per tutta la vita. E per la mostra corredata da documenti e fotografie, nella loggetta Miro e Rosangela Fabbri.

In occasione dei cento anni dall’assassinio di Giacomo Matteotti un altro doppio evento. L’associazione ex allievi Liceo Torricelli Ballardini ha organizzato il convegno “Giuseppe Donati, Gaetano Salvemini e il delitto Matteotti” all’auditorium di Palazzo degli Studi, per sottolineare il dovere civile e morale di far conoscere quanto accaduto perché non possa più ripetersi. Il convegno ha messo in luce la figura di Giuseppe Donati molto legato a personaggi del Liceo Torricelli. Fu direttore de Il Popolo, giornale in cui scrissero Gaetano Salvemini, Filippo Turati, Benedetto Croce.

Oltre al convegno, vi è stata la proiezione de “Il sottoscritto Giuseppe Donati all’alta corte di giustizia”, un film del 1983, di Leandro Castellani, girato a Faenza, al Teatro Sala Fellini.

Nel corso dell’anno si è lavorato alla preparazione del volume sulle conferenze dedicate a Gaetano Salvemini che sarà presentato a inizio 2025.

Antonio Nannini, presidente dell’Associazione ex Allievi del Liceo Torricelli afferma: “E’ un bilancio sicuramente positivo perchè abbiamo realizzato iniziative di spessore gradite dal pubblico e collaborato per la realizzazione con enti e associazioni faentine e nazionali. Imprescindibile e da sottolineare l’apporto e il rapporto stretto con la scuola, il Liceo Torricelli Ballardini ed in particolare la dirigente scolastica Paola Falconi e la professoressa Francesca Monti”.

Tante iniziative che hanno visto l’associazione Ex Allievi Liceo Torricelli di Faenza avvalersi del patrocinio dei Comuni di Faenza e Brisighella, e di varie realtà locali e nazionali: il Museo Diocesano, la Fondazione Rosso Salvemini, la Fondazione Giacomo Matteotti, l’Accademia degli Incamminati, l’associazione Memoria Storica di Brisighella, l’associazione Mazziniana di Faenza, il Museo del Risorgimento e l’associazione Filmeeting.