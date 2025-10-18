L’ Associazione, nata nel 2015 su iniziativa di una decina di amici ed in particolare di Romano Argnani,ha lo scopo di testimoniare e far conoscere l’impegno e la personalità di Benigno Zaccagnini, la sua aspirazione alla libertà, il suo senso di onestà e giustizia, la ricerca costante del dialogo e del confronto costruttivo sempre rivolto al bene comune.

In questi 10 anni, per trasmettere questi valori alle nuove generazioni, l’attività prevalente è stata l’erogazione di borse di studio a studenti del Liceo Scientifico Alfredo Oriani, del Liceo Artistico Nervi Severini, del Liceo Classico Dante Alighieri e dell’Università di Ravenna.

Per ricordare il decennale, l’associazione ha promosso un incontro presso la sede di Confcooperative in via di Roma il 20 ottobre alle ore 16,30 che vede, dopo l’introduzione del Presidente Roberto Mariani, i saluti del Sindaco Alessandro Barattoni e della Presidente della Provincia Valentina Palli, l’intervento del Presidente La Cassa di Ravenna Spa Antonio Patuelli e le testimonianze di Livia Zaccagnini, Pericle Stoppa e Cristina Mazzavillani Muti.