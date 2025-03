Assicurazioni obbligatorie contro calamità naturali: ciclo di incontri a Confartigianato per aiutare le imprese

Obbligo di assicurazione per le aziende contro i danni catastrofali. Entro la fine di marzo le imprese sono chiamate a sottoscrivere una polizza contro terremoti, alluvioni, frane o inondazioni. Confartigianato della provincia di Ravenna, per aiutare il settore economico a rispettare le nuove norme volute dal Governo, ha organizzato un ciclo di incontri, online e in presenza, per fornire chiarimenti e rispondere ad eventuali dubbi degli imprenditori. Partner dell’iniziativa CiBA Brokers. Mercoledì il primo appuntamento. Giovedì mattina (dalle 11 alle 12) e venerdì pomeriggio (dalle 15 alle 16) le due videoconferenze.